Alors que l’Asvel connaît un passage difficile au plan des résultats avec une troisième défaite consécutive encaissée en Euroleague ce jeudi face à l’Alba Berlin (89-95), Ismaël Bako lui monte dans les tours. Si son équipe est engagée dans une spirale négative collectivement, le pivot international belge vient de signer ses meilleures performances de la saison sur la plus prestigieuse des scènes européennes.

Sur les trois derniers matchs face à Kaunas, Fenerbahçe et Berlin, le Louvaniste de 25 ans a accumulé une moyenne de 12 points (à plus de 70% de réussite) et 4.6 rebonds par match pour un temps de jeu inférieur à 20 minutes. Des chiffres qui le rendent pour le moment plus efficace que Moustapha Fall, son concurrent et titulaire au poste 5 dans l’effectif lyonnais.

TJ Parker pourrait lui offrir de plus en plus de responsabilités

Peut-on dès lors s’attendre à voir le Belgian Lion recevoir plus de responsabilités à l’avenir ? Ismaël Bako avait récemment fait savoir qu’il considère cette saison, la deuxième sous le maillot de l’Asvel, comme un nouveau palier devant le propulser dans la peau d’un prétendant à la place de titulaire lors de la campagne suivante. Ce processus pourrait cependant s’accélérer au cours des prochaines semaines.

Son équipe étant quasiment éliminée mathématiquement de la course aux playoffs en Euroleague, Bako pourrait en profiter pour accumuler encore plus de minutes sur les parquets lors des cinq derniers matchs européens de la saison. L’Asvel reste attentif à son développement personnel et TJ Parker, son coach, aura l’opportunité de lui offrir du temps de jeu d’autant que le calendrier s’annonce très chargé avec la lutte pour le titre en championnat et en Coupe de France en parallèle.

"Désormais, on va faire jouer ceux qui veulent défendre", a déclaré TJ Parker, frère du président Tony Parker, irrité par la dernière défaite encaissée face à l'Alba Berlin. Plus mobile que Fall au poste 5, Bako part avec un avantage à ce niveau. Et son comportement a toujours été irréprochable. Il pourrait donc en récolter les fruits...