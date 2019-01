A trois matchs de la fin de l'EuroLeague, la lanterne rouge brainoise ne peut plus accéder aux quarts de finale de l'EuroCup

Le revers encaissé ce mercredi après-midi au Nadezhda Orenbourg entérine officiellement ce dont plus personne ne doutait depuis un petit temps : cette dixième défaite d’affilée des Castors en Euroleague est synonyme d’élimination. Lanterne rouge (8e), les Castors visaient la cinquième ou la sixième place de leur poule . Un classement qui leur aurait permis d’accéder aux quarts de finale de l’EuroCup voisine. Même un illusoire sans-faute dans les trois dernières rencontres qui leur restent à jouer face au top-3 de la poule (Prague, Bourges et Ekaterinbourg) ne permettrait pas aux Castors de rejoindre et dépasser Villeneuve d’Ascq, actuel sixième.

Braine, qui affrontera Prague mercredi prochain au Spiroudôme de Charleroi, jouera ses derniers matchs pour l’honneur.

Opposées à un adversaire qu’elles avaient failli surprendre fin novembre ’18 (69-71), les Castors (qui s’étaient déplacées en Russie sans l’assistant Muylaert ni les joueuses Devliegher et Lisowa) n’ont jamais pu prétendre à la victoire. Elles étaient menées 52-30 à la mi-temps. Avec 7/11 à trois points, le Nadezhda s’était surtout distingué à distance. Profitant du passage sur le banc de Wheeler (4e faute) et de Ygueravide – les deux poumons des offensives russes -, Braine reviendra à 61-44 (29e) avant de s’écrouler pour de bon : 85-56.

ORENBOURG (Rus.) 85

CASTORS BRAINE 56

Quarts : 29-15, 23-15, 12-14, 21-12.

Orenbourg : 30/61 (12x3), 13/20 LF, 40 reb., 25 ass., 21 ftes. Fedorenkova (-), Burik -, YGUERAVIDE 14-0, SHILOVA 10-9, Tikhonenko 2-0,WHEELER 6-0, Novikova (-), Maiga 3-9, JONES 7-8, Medvedeva 6-4, NICHOLLS 4-3.

Castors : 18/50 (6x3), 14/18 LF, 26 reb., 11 ass., 20 ftes. ORTIZ 0-4, DELAERE 2-4,TRAHAN-DAVIS 8-2, Anderson 3-0, RAZHEVA 5-7, Grzesinski -, Harvey-Carr 3-3, SAMUELSON 2-6, Mayombo 7-0, Christinaki -.