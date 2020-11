Retenus par leur club, Sam Van Rossom et Ismaël Bako n'ont pas pu se joindre aux Belgian Lions pour le déplacement en Lituanie. À défaut de pouvoir s'exprimer sous les couleurs nationales, les deux internationaux belges ont rendu de fiers services à leur équipe sur la scène de l'Euroleague ce vendredi soir.

Les Espagnols de Valence se sont imposés vendredi soir en déplacement en Turquie, au Fenerbahçe Istanbul (86-90). Décisif la semaine dernière en offrant la victoire à ses couleurs sur le buzzer face au Maccabi Tel Aviv, Sam Van Rossom a à nouveau été étincelant vendredi soir. L'arrière gantois a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 20 points (6/7 à 2 points, 1/3 à 3 points et 5/5 aux lancers). Il a aussi ajouté 5 passes, un rebond et une interception à sa partition en 23 minutes. Ce sont pourtant les Turcs qui prenaient le meilleur départ, menant 43-33 à la pause. Au retour des vestiaires, les Espagnols réagissaient et finissaient par s'imposer au bout du suspense (86-90).

De son côté, la formation française de l'ASVEL Villeurbanne a créé la surprise face aux Espagnols de Barcelone (80-68). Ce duel des extrêmes entre le premier et le dernier de la compétition a tourné à l'avantage d'Ismaël Bako et ses équipiers. Pendant 40 minutes, l'ASVEL n'a cessé de creuser l'écart. Ismaël Bako est à créditer d'une excellente prestation. L'intérieur belge a terminé la rencontre avec 8 points (2/3 à 2 points et 4/4 aux lancers), 4 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 3 contres en 20 minutes. Une belle prestation qui permet aux Français d'enregistrer un deuxième succès cette saison en Euroleague.