Castors Braine s'est incliné 62-55 (mi-temps: 31-30) contre Nadezhda dans son troisième match de l'EuroLigue féminine de basket, jeudi à Orenbourg, en Russie, dans le groupe A.

C'est la deuxième défaite, pour une seule victoire, des Castors.

Les championnes de Belgique ont bien commencé la partie, menant 14-18 à la fin du premier quart-temps. Les Russes, finalistes en 2016, ont pris l'avantage juste avant la pause grâce à un trois points d'Yvone Turner (31-30).

Dans le troisième quart, Nadezhda a compté six points d'avance (38-32) après un nouveau trois points de Turner. Shaqwedia Wallace et Manon Grzesinski prouvaient elles aussi leur habileté de derrière l'arc et ramenaient le score à 40-40. Nadezhda reprenait un léger avantage à la fin de ce quart-temps (46-44).

La rencontre restait indécise dans les dix dernières minutes. Alors que les Russes prenaient quatre points d'avance (56-52), Wallace réussissait un nouveau tir primé à deux minutes du terme qui permettait aux Castors d'espérer (56-55).

Mais les Russes parvenaient à s'envoler en toute fin de rencontre pour l'emporter 62-55. Turner termine avec 20 points au compteur. Côté brainois, Wallace en a mis 18.

Battues avec les honneurs (79-87) par Ekaterinbourg, double tenant du titre, en ouverture, les Brainoises s'étaient ensuite jouées de Riga (76-71). Mercredi prochain, Castors Braine recevra les Françaises de Bourges.

De son côté, Nadezhda signe un deuxième succès en trois rencontres, ce qui le place en troisième position derrière l'USK Prague et Ekaterinbourg, les deux seules équipes invaincues dans ce groupe.

Les quatre premiers des deux groupes de huit équipes se qualifient en quarts de finale, joués au meilleur des trois matchs. Les cinquièmes et sixièmes sont reversés en EuroCup.