Ces Liégeois-là vont en embêter plus d’un cette saison. C’est certain, même si la première victoire de la saison devra encore attendre. Après les avoir fait trembler une première fois le week-end dernier (65-72), ils ont encore posé de sérieux problèmes au Montois. Mais pas assez pour briser leur brevet d’invincibilité.

Et ce malgré un effectif montois réduit par les multiples blessures : Lambot, Bronchart, Giancaterino et le capitaine Cage (présent sur le banc mais souffrant du pied). Il a donc fallu composer avec à peine trois rotations durant toute la partie et plus de 30 minutes dans les jambes pour plusieurs joueurs (Durham, Barnes, Smith et Spencer).