Charleroi a été battu chez lui au buzzer par Limburg United (84-86), vendredi, dans le premier match des quarts de finale des playoffs de l'Euromillions Basket League. Anvers, Ostende et Brussels ont eux parfaitement négocié leur premier match, joué à domicile.

La rencontre entre Charleroi et Limburg United a été indécise jusqu'au bout. La première période a tourné à l'avantage de Limburg, qui menait 20-24 après le premier quart-temps et 40-47 à la pause. Charleroi a renversé la situation dans le troisième quart, conclu 66-65. Le Spirou poursuivait sur sa lancée et prenait l'avantage dans le dernier quart-temps. Un trois points d'Alexandre Libert donnait même 6 unités d'avance à Charleroi à 2 minutes de la fin. Les troupes de Brian Lynch, licencié de Charleroi en novembre, recollaient au score grâce à une bombe de Tate Unruh (82-81). La fin de match était palpitante. Deux lancers francs de Matt Mobley permettaient à Charleroi de mener 84-81 à 5 secondes du terme. Mais Limburg avait encore le temps de convertir deux lancers francs par Wen Mukubu. Sur le buzzer, Khadeen Carrington réussissait le trois points de la victoire pour Limburg (84-86).

Khaliq Spicer a inscrit 22 points pour Charleroi. Khadeen Carrington en a mis 18 pour Limburg.

Anvers, premier à l'issue de la saison régulière, a dominé Malines. Les Anversois ont d'emblée pris le large (34-22 après le 1er quart-temps) pour mener 55-39 à la pause. Les Giants ont contrôlé la deuxième mi-temps et se sont imposés 94-72.

Paris Lee a fêté son titre de MVP de la saison, reçu mercredi, avec 16 points et 9 assists. Le Joueur belge de l'année Ismael Bako a mis 11 points.

Ostende s'est offert une large victoire face à Alost 114-64. Le champion en titre comptait déjà 15 points d'avance après le premier quart-temps (30-15). A la pause, le score était de 56-28. Le festival offensif s'est poursuivi jusqu'au terme de la rencontre. Braian Angola-Rodas (21 points) et Nemanja Djurisic (18) ont été les principaux artificiers des Côtiers.

Le Brussels s'est imposé 75-61 face à Mons-Hainaut. Les Bruxellois ont commencé en force (27-14 après 10 minutes) et ont géré cet avantage. Ivica Radic a terminé avec 15 points au compteur pour le Brussels. Mike Smith en a mis deux de plus pour Mons-Hainaut.

Ces quarts de finale se disputent au meilleur des trois matchs. Trois rencontres sont programmées dimanche: Alost/Ostende (15h00), Limburg United/Charleroi (15h00) et Mons-Hainaut/Brussels (15h30). Malines/Anvers aura lieu lundi (20h30).

Les éventuelles troisièmes manches se joueront mardi et mercredi.