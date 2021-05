Après les départs de Niels Marnegrave (assistant-coach de Limburg United la saison prochaine), de Wen Mukubu (Malines) et de Maxime Depuydt (contrat non renouvelé) et l'arrivée de Jonas Delalieux (Louvain), Limburg United a officialisé ce lundi l'arrivée d'un nouveau joueur.

Gordon, âgé de 27 ans, s'est en effet lié avec les Limbourgeois pour la saison prochaine. Cette saison, il jouait en Angleterre, du côté de Newcastle, avec qui il a été champion et vainqueur de la coupe nationale dont il a été élu MVP de la rencontre. En championnat, il tournait à 16 points, 6 rebonds et 2.5 passes par match.

Limburg United a terminé 5e de la saison régulière avant d'éliminer Alost en quarts de finale des playoffs puis d'être éliminé en demi-finale par Ostende.