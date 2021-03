Dans le même temps, Alost s'est imposé à Liège (68-94) et Louvain est venu à bout d'Ostende (77-72). Complètement étouffé d'entrée de jeu, le Brussels n'a jamais eu voix au chapitre face à Anvers au Palais 12. Sous l'impulsion de Vincent Kesteloot (19 points et 9 rebonds) et de Phil Cofer (16 points et 6 rebonds), les Anversois tuaient déjà la rencontre à la pause (14-27 et 25-50 à la mi-temps). Côté bruxellois, seul Darius Washington (16 points) trouvait le chemin des filets et l'écart ne cessait de grandir (37-75 et 64-96).

Dans le même temps, Alost a pris sa revanche à Liège. Quelques jours après avoir été battus par ces mêmes Liégeois, les joueurs d'Yves Defraigne ont cette fois-ci pris le meilleur sur les Pincipautaires grâce à un excellent Vladimir Mihailovic (18 points, 6 passes et 9 fautes provoquées). Aux commandes à la pause (39-48), les visiteurs continuaient sur leur lancée en deuxième mi-temps pour facilement s'imposer 68-94.

Enfin, dans le dernier match de la soirée, Louvain a surpris le champion en titre ostendais à domicile. Après un premier quart-temps équilibré (23-22), les locaux faisaient la différence au deuxième quart (46-35) grâce à Ryan Kriener (21 points et 6 passes). Les Ostendais ne lâchaient rien après la pause mais il était trop tard pour revendiquer la victoire (77-72).

Au classement, Anvers reprend la tête avec un bilan de 11 victoires pour 3 défaites. Suivent Mons (11-3), Ostende (10-3), Alost (7-6), Malines (7-6), le Brussels (4-12), Louvain 5-9), Charleroi (5-9), Limburg United (6-6) et Liège (3-12).