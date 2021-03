Dans le même temps, Alost et Louvain se sont imposés respectivement contre Liège (91-80) et Limburg United (79-68).



Au terme d'une rencontre haute en intensité pendant 40 minutes, le Spirou de Charleroi s'est imposé au bout du suspense à la Lotto Arena d'Anvers. D'entrée de jeu, ce sont les visiteurs qui prenaient les commandes (12-19) en dominant le rebond (44 prises contre 38 pour Anvers). Les locaux s'en remettaient au talent de Sterling Gibbs (18 points) pour rester au contact à la pause (34-38). Les deux équipes ne se lâchaient pas au retour des vestiaires et dans un final à suspense, c'est le capitaine carolo, Alex Libert, 25 points dont 10 de suite dans les dernières minutes, qui permettait aux Carolos de l'emporter (74-77).



De son côté, Alost a mis un peu de temps avant de démarrer pour sa troisième rencontre de suite face à Liège. Les visiteurs commençaient en trombe (17-30) mais les Alostois réagissaient rapidement (45-39 à la pause) pour finalement s'imposer 91-80 grâce à 20 points de Cameron McGriff. Dans le dernier match de la journée, Louvain s'est imposé à domicile face à Limburg United (35-37 et 79-68) dans le sillage d'un excellent Ryan Kriener (28 points et 6 rebonds). Au classement, Anvers reste en tête avec 11 victoires pour 4 défaites. Suivent Mons (11-3), Ostende (10-3), Alost (8-6), Louvain (6-9), Charleroi (6-9), Malines (7-6), le Brussels (4-12), Limburg United (6-7) et Liège (3-13).