Une victoire dans le choc face à Anvers vendredi soir, une confirmation sans problème au terme d’une deuxième mi-temps maîtrisée à Charleroi dimanche et une défaite d’Ostende sur le parquet d’Anvers, on peut dire que Mons a vécu un week-end parfait. Cinq étoiles même si l’on ajoute le titre de coach de l’année qui a été décerné à Vedran Bosnic. "C’est la victoire de tout un club, souligne le coach bosnien des Renards. Il faut donner du crédit aux joueurs, au staff et à toutes les personnes qui ont rendu cela possible. Jamais je n’aurais reçu ce trophée sans eux."

Une déclaration à son image : pleine de sincérité et de retenue. Et en parlant de retenue justement, les Montois ont évolué tel un bon vieux diesel sur le parquet du Dôme. Complètement absents en défense en première mi-temps, les Renards laissaient beaucoup de shoots faciles aux Carolos (qui n’en profitaient pas) alors que de leur côté, ils avaient toutes les peines du monde pour transformer leurs lancers francs (13/23 au total). Résultat : un match équilibré au terme des vingt premières minutes (31-31). "Défensivement, je suis content de l’intensité qu’on a mise dans cette première mi-temps, souligne Sam Rotsaert, le coach du Spirou. C’est le point positif de cette rencontre."

Par contre, au retour des vestiaires, il n’y a eu qu’une seule équipe sur le terrain. Mons a augmenté son intensité défensive et l’écart est rapidement passé au-dessus des dix unités (39-57) sous l’impulsion du duo Spencer (22 points) et Penava (13 points) qui s’est baladé dans la raquette. "On a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps en étant plus agressif. Je suis vraiment content de la réaction des joueurs car il y avait beaucoup d’émotion après la victoire face à Anvers", enchaîne le coach Bosnic.

Côté carolo, la saison devient un peu longue et on commence à tirer la langue, à l’image de Tim Lambrecht qui n’a pas inscrit le moindre point, lui qui n’a pris que deux petits tirs en 25 minutes. "Les joueurs sont fatigués et c’est normal, vu notre manque de rotations, concède Sam Rotsaert. Maintenant, il faut continuer de travailler en nous basant sur ce qu’on a montré en première mi-temps."

Cette victoire logique permet à Mons d’encore rêver de la première place en cas de fin de saison sans faute et de faux pas d’Ostende. Ce qui est certain par contre, c’est qu’au premier tour des playoffs, on aura soit un derby hennuyer, soit un Clasico.

Charleroi : 20 sur 56 (7x3) ; 8 lf sur 15 ; 32 rbs ; 12 ass ; 23 fp.

FOGANG 3-3, Zappulla -1, LLORENTE 11-8, LIBERT 5-0, T. LAMBRECHT 0-0, Botuli 0-1, BRONCHART 5-6, Noterman 0-2, Schoepen 0-0, V. Samardzic 3-0, De Vreede 4-0, Makwa 0-4.

Mons : 29 sur 59 (7x3) ; 13 lf sur 23 ; 42 rbs ; 17 ass ; 20 fp.

SMITH 3-0, Lambot 0-6, BARNES 5-9, Spencer 15-7, DURHAM 4-4, CAGE 1-0, Mintogo 0-3, Mortant 0-2, VAN CAENEGHEM 0-3, Jean-Philippe -3, Penava 3-10.

Arbitres : MM. Geller, Vanlooy et Deblieck

Quarts : 19-13/12-18/8-18/16-29

Le Brussels attend que ça se termine

Brussels 67 - 68 Limburg : Limburg consolide sa 5e place. Le Brussels enregistre un 12e revers de rang.

Le Brussels a mal démarré et malgré l’apport de Robeyns (16 points en première mi-temps), c’est à l’autre bout du terrain que le Phoenix enterrait ses espoirs avec 52 unités encaissées en une mi-temps. "Malgré nos sautes de rendement, on revient à -2 au second quart avant de sombrer dans nos travers défensifs", résume l’assistant Livaditis. "Au troisième quart, on tente une zone mais on implose avec trois triples concédés rapidement. Après, on a couru en pure perte après le score. C’est dommage nos manques de confiance et de constance car on a fait jeu égal au rebond."

Concernant l’effectif bruxellois pour la saison prochaine, aux côtés du trio Deroover - Hazard - Tshibangu, la direction tente de faire prolonger le jeune Djurisic, le meilleur marqueur du Phoenix cette saison. On disait Mukubu proche d’une signature au Brussels, mais il semblerait qu’il ait opté pour un autre cercle de l’élite (Kangoeroes ?).

Brussels : 25/57 (8x3), 9/13 LF, 31 reb., 21 ass., 16 ftes.

BENZOUIEN 2, Nouhi 0, HAZARD 6, Foerts (-), Kalemba-Massamba 3, ROBEYNS 19, ILJINS 11, Moris 2, Raymond 2, DJURISIC 13, Tshibangi 9.

Limburg utd : 33/65 (14x3), 8/10 LF, 32 reb., 26 ass., 20 ftes.

MELSON 27, KNAPKE 13, DEPUYDT 12, MUKUBU 10, dedroog 8, Desiron 6, Hammond 6, Lesuisse 3, MARNEGRAVE 3, Dammen 0, Van Der Hoydonck 0.

Arbitres : Van den Broeck, Gillis, Vanderheyden

Quarts : 23-30, 10-22, 20-18, 14-18.

Quand Liège joue au poil à gratter !

Malines 71-77 Liège: les hommes de Lionel Bosco ont mathématiquement assuré la 9e place.

Battus mardi dernier à domicile sur un écart minime (2 petits points), les Principautaires ont pris leur revanche ce dimanche au Winketkaai tout en s’assurant, rien que pour l’honneur, d’un average positif face aux Malinois. Ce succès sur les Kangoeroes, c’est par ailleurs le sixième de la saison pour les Sang&Marine qui s’assurent ainsi de manière définitive de la neuvième place.

"J’en ai presque les larmes aux yeux. Quand on sait d’où on vient et par quoi on est passé, c’est un bonheur et une fierté immense", glissait la manager Muytjens, qui déclinait par ailleurs tout commentaire sur une rumeur envoyant le Kangoeroes Bram Bogaerts au Country-Hall pour la saison prochaine.

Ce nouveau succès, les Liégeois ne l’ont certes pas volé, eux qui ont su jouer juste, faire déjouer leur adversaire et mener cette rencontre serrée pendant 32 minutes sur 40 avant de conserver jusqu’au bout leur avantage à force de hargne et d’intelligence.

Malines : 25 sur 51 (9x3) ; 12 lf sur 17 ; 36 Rbds, 12 Ast, 18 fp. LOUBRY 5-5, Deroover 6-11, Bogaerts -, Van Oosterwyck 0-0, KHERRAZI 4-7, CLARK 7-6, Foerts 3-2, LASISI 0-0, Thompson 0-6, KOK 7-2.

Liège : 26 sur 59 (10x3) ; 15 lf sur 18 ; 27 Rbds, 9 Ast, 18 fp. Hubert -, Boxus 8-5, Lambermont 0-2, POTIER 7-4, LEMAIRE 5-8, Moons -, Bruwier 0-0, L’HOEST 5-7, BOJOVIC 11-13, Duperroy -, Basic 0-0, STILMANT 0-2

Arbitres : MM Krehic, Beck, Kisiigha

Quarts : 15-20, 17-16, 22-19, 17-22