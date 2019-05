Louvain s'est imposé 90-83 contre le Brussels après deux prolongations (mi-temps: 37-35) jeudi soir lors de la 33e journée d'Euromillions League.

Le Brussels prenait directement Louvain à la gorge pour creuser un premier écart dans la partie et mener de neuf points à la fin du premier quart-temps (14-23). Les Louvanistes inversaient totalement la tendance dans le deuxième quart-temps pour mener 37-35 au repos.

Après la pause, les Bruxellois réagissaient pour finalement reprendre les devants avant les dix dernières minutes (52-58). Les deux formations se rendaient coup pour coup et Louvain arrachait finalement la prolongation dans les dernières secondes (69-69). Après une première prolongation conclue sur le score de 79-79, les deux équipes étaient reparties pour cinq minutes supplémentaires. Une dernière période qui tournait finalement à l'avantage de Louvain qui s'impose 90-83 et met la pression sur Alost, huitième et dernier qualifié pour les playoffs. Le Brussels, pour sa part, reste quatrième et manque une occasion de mettre la pression sur Charleroi, troisième.