Après sa victoire à Mons la semaine dernière, Louvain enchaîne avec un autre succès important, à domicile, face à Anvers. Face au 3e du championnat, les Louvanistes ont pu compter sur leur duo Ryan Kriener (28 points et 8 rebonds) et Luka Kotrulja (16 points). Les locaux ont rapidement pris les commandes (28-22) pour virer en tête à la pause (52-39). Au retour des vestiaires, les visiteurs s'appuyaient sur Phil Cofer (13 points et 65 rebonds) pour limiter la casse mais il était trop tard pour renverser la vapeur (83-76).

Dans le même temps, Alost n'a pas éprouvé de difficulté pour largement s'imposer à domicile face à Limburg United. À la mi-temps, le marquoir affichait déjà 47-24. Dans le sillage de Vladimir Mihailovic (13 points, 5 rebonds et 7 passes), les Alostois s'imposent finalement 83-50.

Le dernier match de l'après-midi a vu Malines s'imposer à domicile contre le Spirou de Charleroi. Après une première mi-temps équilibrée (44-39), les Malinois ont fait la différence dans le dernier quart-temps en s'appuyant sur son secteur intérieur et Trevor Thompson (18 points et 13 rebonds) pour s'imposer 86-69.

Au classement, Ostende reste en tête avec un bilan de 16 victoires pour 3 défaites, devant Mons (15-5) et Anvers (13-8). Suivent Alost (12-9), Limburg United (10-10), Charleroi (9-12), Louvain (9-12), Malines (8-10), le Brussels (4-18) et Liège (5-14).