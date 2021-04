Ostende et Liège se sont également imposés en déplacement respectivement au Brussels (58-90) et Louvain (90-91). Au classement, Mons prend la tête du championnat avec un bilan de 12 victoires pour 3 défaites. Suivent Anvers (11-5), Ostende (11-3), Alost (8-7), Charleroi (7-9), Louvain (6-10), le Brussels (4-13), Liège (4-13), Malines (7-6) et Limburg (6-7).

Le choc au sommet de cette journée de championnat entre Anvers et Mons a tenu toutes ses promesses. Ce sont les Anversois qui commençaient le mieux sous l'impulsion de Vincent Kesteloot (15 points et 8 rebonds) pour largement prendre les commandes au premier quart (24-15). Petit à petit, les visiteurs trouvaient le rythme via Jabril Durham (9 points, 7 rebonds, 8 passes et 7 interceptions) pour revenir à quatre unités à la pause (34-30). En confiance, les Hennuyers remettaient les compteurs à zéro à l'entame du dernier quart (45-45) grâce à Skylar Spencer (14 points et 14 rebonds). A nouveau dans le match, les Montois ne laissaient pas passer leur chance de renverser la vapeur pour finalement s'imposer 61-69.

De son côté, le champion en titre ostendais n'a pas éprouvé de difficulté pour s'imposer au Palais 12 face au Brussels (30-43 et 58-90) en remportant les quatre quart-temps avec un bon Mario Nakic (14 points et 7 rebonds). Pavle Djuricic termine meilleur marqueur du Brussels avec 17 points.

Dans le dernier match de la soirée, Liège est allé s'imposer sur le parquet de Louvain. Dominateurs pendant 30 minutes (26-27, 52-59 et 67-77), les Liégeois voyaient leur avance fondre comme neige au soleil sous l'impulsion de Ryan Kriener (27 points). Dans un final à suspense, Joshua Heath avait l'occasion d'envoyer les équipes en prolongation mais il ratait son deuxième lancer-franc à une seconde de la fin (90-91). Brieuc Lemaire termine la rencontre avec 17 points, 7 rebonds, 5 passes et 5 interceptions.