Après un bon départ des Liégeois (14-17), emmenés par Ioann Iarochevitch (13 points, 7 rebonds et 9 fautes provoquées), les locaux réagissaient grâce à un Skylar Spencer dominateur dans la raquette (15 points et 15 rebonds) pour renverser la vapeur à la pause (42-30).

Aux commandes, les Montois géraient la rencontre au retour des vestiaires (61-42) avant de voir les visiteurs adoucir l'addition finale après un dernier quart-temps défensif (69-56).

Dans l'autre match de la soirée, Louvain a surpris Alost sur son parquet. En réussite en première mi-temps et menés par leur nouvel américain Malcolm Bernard (19 points et 4 rebonds), les Bears creusaient l'écart à la pause (37-48).

En deuxième mi-temps, et dos au mur, Alost réagissait par l'entremise d'Ivan Maras (14 points et 9 rebonds) et de Bogic Vujosevic (15 points) pour réduire l'écart à l'entame du dernier acte (48-58). Lancés dans une course-poursuite, les locaux reviendront à une possession à quelques secondes de la fin du match mais Louvain ne craquait pas pour finalement s'imposer 71-76.

Au classement, Mons prend provisoirement la tête du championnat avec un bilan de 11 victoires pour 3 défaites, devant Anvers (10-3) et Ostende (10-2). Suivent Malines (6-6), le Brussels (4-10), Limburg United (6-5), Alost (6-5), Charleroi (4-9), Louvain (4-9) et Liège (2-11).