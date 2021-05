Au grand complet pour la première fois depuis le début de la saison, Ostende a profité de son collectif, où tout le monde a joué, pour s'imposer vendredi soir face à Louvain. Une rencontre qui a été contrôlée par les joueurs de Dario Gjergja, le coach ostendais, qui ont rapidement pris les commandes malgré un faible taux de réussite aux shoots (13-11 et 34-28 à la pause).

Au retour des vestiaires, l'Ostendais Amar Sylla (13 points et 8 rebonds) permettait aux Côtiers de rester aux commandes même si Jonas Delalieux (16 points et 6 rebonds) tentait de maintenir les visiteurs dans le coup (51-45). Les champions en titre assuraient en fin de match pour s'imposer (65-55) et reprendre la tête du championnat avant la dernière journée qui est programmée ce dimanche.

Au classement, Ostende s'affiche avec un bilan de 20 victoires pour 5 défaites, devant Mons (20-5) et Anvers (16-9). Suivent Alost (16-9), Limburg United (14-11), Louvain (11-14), Malines (9-16), Charleroi (9-16), Liège (6-19) et le Brussels (4-21).