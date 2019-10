Mercredi soir, dans le cadre de la cinquième journée en Euromillions Basket League, le championnat de basket belge, Charleroi s'est une nouvelle fois incliné au Dôme face à Anvers (76-100).

C'est la quatrième défaite de suite pour les Carolos qui n'ont pas encore gagné le moindre match en championnat cette saison. Anvers, quant à lui, affiche un bilan parfait de 2/2.

Ce duel entre Charleroi et Anvers, vice-champion de Belgique, a été à sens unique pendant quarante minutes. Jamais Charleroi n'a été en mesure d'inquiéter les Giants qui menaient déjà de près de dix unités à la pause (38-47).

C'est au retour des vestiaires que les visiteurs ont fait la différence en rentrant six tirs à trois points et en remportant le troisième quart 13-31. L'écart a grimpé jusqu'à 30 points (44-74) et les Anversois s'imposent finalement (76-100).

Côté visiteurs, Hans Vanwijn a marqué 20 points, Victor Sanders 17 et Vincent Kesteloot 15. Pour les Carolos, c'est Josh Sharma qui termine meilleur marqueur avec 13 points. Avec cette quatrième défaite de suite, Charleroi pointe à la dernière place du groupe A alors qu'Anvers revient à hauteur d'Alost avec un bilan parfait de 2/2.