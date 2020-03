Les Alostois se sont facilement imposés à domicile dimanche après-midi face à Malines (91-72) en match de la 9e journée du 2e tour en EuroMillions Basket League, le championnat belge de basket.

Ce succès permet aux Alostois de revenir à hauteur de leurs adversaires à la 6e place avec un bilan de 8 victoires pour 9 défaites. Dès le début de la rencontre, ce sont les joueurs d'Yves Defraigne, l'entraîneur alostois, qui prenaient les commandes sous l'impulsion d'un excellent Riley Lachance, auteur de 23 points (26-15). Les Malinois ne baissaient pas les bras pour revenir à quatre unités avant de voir les Okapis reprendre une dizaine de points d'avance à la pause (54-44). Après le repos, le duo alostois Ivan Maras et Marin Maric faisait très mal et les Flandriens resserraient encore un peu leur défense pour creuser un écart définitif en remportant le troisième acte 21-9.

La fin de la rencontre était anecdotique et Malines ne renversait pas la vapeur (91-72). Au classement, Mons reste en tête (12-5) devant Ostende (12-4), Anvers (11-6) et Limburg United (10-7). Viennent ensuite le Spirou Charleroi (9-8) et le trio Louvain, Malines et Alost (8-9). Le Brussels (6-11) et Liège (1-17) ferment la marche. Les huit meilleures équipes au terme de la phase classique sont qualifiées pour les playoffs de l'Euromillions Basket League.