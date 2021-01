Dans un premier quart-temps offensif, ce sont les Malinois, via des tirs primés de Domien Loubry (15 points) et Marvin Clark (23 points), qui prenaient les commandes de la rencontre (26-28). Sterling Gibbs, le nouveau meneur américain d'Anvers, en profitait pour se mettre en évidence (19 points) et remettre les équipes à égalité à la pause (45-45). C'est au retour des vestiaires que les joueurs de Christophe Beghin, le coach des Giants, ont fait la différence. Vincent Kesteloot (19 points), sortait de sa boîte offensivement mais c'est en défense que les Anversois faisaient mal, n'encaissant que 10 points en 10 minutes, tout en en marquant 23. L'écart creusé (68-55), les Giants géraient le dernier acte pour s'offrir une sixième victoire en huit matchs cette saison (84-72). Après ce revers, Malines s'affiche avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites.

Dans l'autre match de la soirée, Alost est allé s'imposer sur le parquet de Louvain. C'est en première mi-temps, sous l'impulsion du duo Mihailovic (20 points et 7 passes) - Badji (18 points et 8 rebonds) que les protégés d'Yves Defraigne ont fait la différence (28-40). Au retour des vestiaires, les Alostois ont continué sur le même rythme (22-27) pour s'imposer finalement (59-81). Alost présente un bilan de 3 victoires pour 1 défaite alors que Louvain enchaîne une 6e défaite en autant de rencontres.

Cette journée de championnat se poursuit ce dimanche avec le duel entre le Brussels et Ostende ainsi que le déplacement de Liège à Limburg United. Pour rappel, le Spirou de Charleroi s'est imposé vendredi soir à domicile face à Liège (82-72).