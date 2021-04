Dans le même temps, Anvers et Limburg United l'ont également emporté, respectivement contre Malines (75-73) et contre Liège (89-63). Après leur défaite à domicile face à Limburg United la semaine dernière, Mons enchaîne un second revers consécutif à la maison, face à Louvain cette fois-ci. Dans une rencontre où l'écart n'a jamais été important, les visiteurs ont pu compter leur duo Sepp D'Espallier (18 points et 7 rebonds) et Ryan Kriener (20 points et 9 rebonds) pour répondre à Skylar Spencer (10 points et 9 rebonds) et s'imposer au bout du suspense (63-69).

Gros suspense également à Anvers, qui a fait face à une équipe malinoise diminuée mais survoltée dans le sillage d'un excellent Jito Kok (23 points et 10 rebonds). En tête à la pause (33-38), les visiteurs subissaient les foudres des Anversois, incarné par Dave Dudzinski (26 points et 7 rebonds), au retour des vestiaires, pour planter un 30-14 et reprendre les commandes (63-52). Malgré cela, les Malinois ne lâchaient rien mais devaient courber l'échine en toute fin de rencontre (75-73).

Enfin, le dernier match de la soirée entre Limburg United et Liège n'a, quant à lui, pas laissé de place au suspense. Si Liège commençait bien la rencontre (14-18), la suite fut beaucoup plus compliquée pour les visiteurs face à une équipe de Limburg United dominatrice au rebond (42-30 à la pause et 89-63).

Au classement, Ostende reste en tête avec un bilan de 16 victoires pour 3 défaites, devant Mons (15-5) et Anvers (13-7). Suivent Alost (11-9), Limburg United (10-9), Charleroi (9-11), Louvain (8-12), le Brussels (4-18), Malines (7-10) et Liège (5-14).