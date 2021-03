Euromillions Basketball League: Troisième victoire pour Liège, le Brussels surpris par Malines Basket BELGA Liège Basket s'est imposé à domicile mercredi soir face à Alost (54-48) en Euromillions Basket League, le championnat de Belgique de basket. Dans le même temps, le Brussels a été surpris à domicile par une équipe de Malines (83-84) pourtant diminuée. © BELGA

Après sa défaite en finale de la Coupe de Belgique face à Ostende dimanche dernier, Malines devait digérer ce revers avec une nouvelle rencontre au Palais 12, mais face au Brussels ce mercredi soir. Et même s'ils étaient privés de Jito Kok et de Trevor Thompson, les joueurs de Paul Vervaeck ont réalisé un énorme match pour venir à bout des Bruxellois. Dominés en première mi-temps (22-21 et 41-36 à la pause) par un Brussels emmené par Niels Foerts (20 points et 3 passes), les visiteurs réagissaient au retour des vestiaires. Le duo Domien Loubry (23 points et 5 passes) et Mohammed Kherrazi (16 points et 7 rebonds) faisait mal au Phoenix qui voyait son avance fondre à l'entame du dernier acte (64-63). Dix dernières minutes très tendues qui voyaient finalement Malines émerger en tout fin de rencontre sur la ligne des lancers-francs (83-84). Dans le même temps, Liège Basket a enregistré son troisième succès de la saison en s'imposant à la maison face à Alost. Une rencontre marquée par la maladresse des acteurs à 3 points (6/23 pour Liège, 2/25 pour Alost). Malgré cela, les Liégeois ont pu se reposer sur Ioann Iarochevitch (10 points et 11 rebonds) pour renverser la vapeur en deuxième mi-temps en n'encaissant que 20 points, contre 32 marqués (22-28 à la pause et 54-48 en fin de match). Au classement, Malines conserve sa 4e place avec 20 points et un bilan de 7 victoires pour 6 défaites, derrière Mons 25 (11-3), Anvers 23 (10-3) et Ostende 22 (10-2). Le Brussels reste 5e avec 19 points (4-11), suivi d'Alost 18 (6-6), Limburg United 17 (6-5), Louvain 17 (4-9), Charleroi 17 (4-9) et Liège 17 (3-11).