Dépeuplés dans le secteur intérieur suite aux récents départs de Jalen Jenkins et Ibrahima Faye, les Giants anversois avaient plus que besoin de renforts afin de maintenir ses ambitions cette saison et tenter de rivaliser avec l’ogre ostendais. La cellule dirigeante n’a pas tarder à réagir en signant l’Américain Phil Cofer (un poste 4-5) la semaine dernière. Et ce jeudi, c’est l’arrivée d’un autre grand format qui a été annoncée en la personne de Kavell Bigby-Williams (25 ans et 2m11).

Ce pivot britannique arrive en provenance de Cantu, en Italie, où il a joué 7 matchs avec une moyenne de 6.4 points et 5 rebonds en 15 minutes. Avant cela, il évoluait en G-League aux Etats-Unis. Très athlétique, le nouveau joueur des Giants est décrit comme un gros défenseur, très fort au rebond également.

Kavell Bigdy-Williams devra attendre avant de faire ses début sous le maillot des Giants car il sera soumis au protocole de quarantaine à son arrivée en Belgique. Phil Cofer, lui, sera de la partie dimanche face à Louvain. Il n’aura cependant droit qu’à un seul entraînement avec ses nouveaux coéquipiers puisqu’il ne sortira de quarantaine que samedi. Le club anversois reste toujours attentif au marché et pourrait encore signer un dernier renfort pour la fin de saison.

Louvain a signé un nouvel ailier

Louvain a officialisé l'arrivée de Malcolm Bernard (27 ans et 1m96) jusqu'à la fin de la saison. La saison dernière, il évoluait en Slovénie, à Rogaska Crystal, où il tournait à 18 points, 5.7 rebonds et 5.5 passes de moyenne par match.

L’ailier américain est arrivé ce jeudi et va aussi devoir observer une quarantaine obligatoire à cause de la crise sanitaire. Le club espère pouvoir compter sur ses services pour la fin du mois de mars.