Les deux joueurs belges évoluant en Euromillions League ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils changeront de club la saison prochaine.

Ce sont deux fidèles serviteurs qui ont pris la décision de solliciter un transfert en vue de la prochaine campagne. Après six années passées au Brussels, où il a démarré sa carrière pro à l’âge de 18 ans, Jonas Foerts, dont le contrat prenait fin cette année, quitte donc la capitale. Sa dernière saison fut la meilleure sous le maillot bruxellois avec une moyenne de 8.4 points, 2.1 rebonds et 1.3 assists en 24 minutes de moyenne sur les parquets belges. Mais c’est en Fiba Europe Cup que l’Anversois de 23 ans s’est révélé avec une moyenne de 12.8 points et 2.0 rebonds. Celui-ci intéresserait plusieurs clubs en Belgique, dont Malines et Charleroi.

L’autre départ officialisé concerne Hans Vanwijn. Le Limbourgeois de 25 ans va quitter Anvers où il avait pris de plus en plus d’ampleur. En trois saisons avec les Giants, il aura gagné deux Coupes de Belgique et participé à la belle épopée en Champions League avec une troisième place sur le podium final lors du Final Four au SportPaleis. Devenu membre à part entière du groupe des Belgian Lions, l’ailier au jeu athlétique va aller faire valoir ses talents à l’étranger.