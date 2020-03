L’Américain au passeport belge prendra le relais sur le banc bruxellois la saison prochaine

Malgré l’incertitude quant à sa survie en division 1, le Brussels a dévoilé le nom de son nouveau coach pour la saison 2020-21. Il s’agira de Ian Hanavan, une vieille connaissance du championnat. L’Américain de 39 ans a évolué au sein de la compétition belge en tant que joueur pro durant neuf saisons, d’abord entre 2004 et 2008 sous les couleurs de Louvain et Anvers puis entre 2011 et 2016 avec un retour à Louvain suivi d’un passage par Alost. Ce natif de l’Illinois est d’ailleurs resté installé en Belgique avec sa famille depuis sa retraite en tant que joueur.

Son parcours a été un élément important pour le club bxellois au moment de faire son choix parmi une vingtaine de candidatures. "Ian connaît bien notre compétition et la situation dans laquelle le club se trouve actuellement. Il vit depuis de longues années la capitale et son attache pour Bruxelles est réelle", explique Nikkel Kebsi, GM du Brussels, avant d’évoquer les autres points forts de ce profil. "C’est quelqu’un de passionné pour qui l’argent n’est pas la priorité. Il a un esprit de ‘clubman’ et possède une certaine fibre pour le développement individuel des jeunes. De plus, ses grandes valeurs humaines sont d'excellents atouts afin de créer un groupe soudé sur le terrain et au dans le vestiaire."

Après avoir obtenu sa licence pour coacher au niveau professionnel, Ian Hanavan a vécu sa première expérience en tant qu'assistant en 2018 au sein de la formation chinoise de Beijing Ducks au sein d'une ligue où passent beaucoup d'anciens joueurs NBA. "Il a une bonne connaissance générale du marché et pas mal de connections. C’est important afin de pouvoir être le plus compétitif possible tout en travaillant avec un budget assez restreint", ajoute Nikkel Kebsi qui réalise donc là son premier recrutement depuis sa prise de fonction au Brussels.

De son côté, Ian Hanavan a exprimé sa reconnaissance envers le club pour la confiance placée en lui. "Je suis impatient de pouvoir aider ce club muni d’un beau potentiel. L’objectif pour la saison prochaine serait évidemment de se battre pour les playoffs tout en remettant l’équipe sur le haut de l’affiche. Cela nécessitera beaucoup de travail mais c’est un challenge excitant", a-t-il déclaré tout en sachant que l’avenir du club en D1 reste encore très incertain tant que le budget suffisant n'aura pas été rassemblé. Les dirigeants y travaillent toujours âprement en interne mais préféraient déjà installé les bases sportives de leur futur projet.