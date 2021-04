Le Spirou de Charleroi s'est imposé à domicile jeudi soir (75-70) face à Alost pour le compte de la 8e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Ce sont pourtant les visiteurs qui débutaient mieux la rencontre, profitant de nombreuses fautes des Carolos, pour prendre les commandes en s'imposant dans la raquette et en s'offrant plusieurs secondes chances (14-17 et 31-37) à la pause. Au retour des vestiaires, Charleroi renversait complètement la physionomie du match sous l'impulsion de Tim Lambrecht (23 points et 13 rebonds) qui plantait cinq tirs à trois points en 10 minutes. Les joueurs de Sam Rotsaert débutaient le troisième quart par un 15-2 pour repasser devant (59-53 à la 30e). Aux commandes, le Spirou de Charleroi ne lâchait rien pour enchaîner une troisième victoire consécutive en une semaine. Côté alostois, seul Vladimir Mihailovic a été en mesure d'alimenter le marquoir (24 points et 12 rebonds).

Au classement, Alost reste 4e avec un bilan de 8 victoires pour 7 défaites alors que le Spirou de Charleroi remonte à la 5e place avec 7 victoires et 9 défaites.