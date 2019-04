LOUVAIN 76 - 78 LIÈGE

--> Lien vers les stats du match.

Ce choc des sans-grades de l’Euromillions League, les Liégeois l’abordaient à nouveau sans El Khounchar, toujours en proie à des soucis récurrents de mollet et contraint à déclarer forfait pendant l’échauffement. Est-ce ce nouveau contretemps qui avait le don de transcender Terrence Henry ? Dès la chandelle initiale en tous cas, l’Américain se mettait en devoir de prouver qu’il a désormais retrouvé l’intégralité de ses (gros) moyens. Intenable, Henry scorait 12 des 23 premiers points liégeois. De quoi s’envoler à 8-23 et provoquer une réaction d’Eddy Casteels qui remplaçait d’un coup quatre étrangers par quatre belges. Avec comme résultat immédiat un 9-1 et un score de de 17-24 à l’issue du premier acte.

Le second quart s’avérait beaucoup plus partagé puisque, profitant des rotations et de quelques bourdes défensives, les Louvanistes se montraient de plus en plus pressants en dépit de l’entrée de Bojovic. Ils se rapprochaient finalement à 33-36 au moment de rentrer aux vestiaires.

Tout restait donc à faire dans cette rencontre comme on s’en apercevait dès la reprise. Totalement dominés sous les anneaux, les Principautaires ne devaient jusque-là qu’à l’incroyable maladresse locale de rester au commandement jusqu’à la 25e. Une fois dépassés, alors que leur défense faisait eau de toute part, tout semblait terminé. Et pourtant un 0-10 les relançait une nouvelle fois avant que la fin de partie ne se joue sur un coup de dé. Un dernier coup de patte signé Bojovic qui permet aux Liégeois d’encore pouvoir espérer rejoindre Louvain au classement en cas de succès dimanche.