Au retour des vestiaires, c'était au tour de Trevor Thompson (15 points et 14 rebonds) de s'imposer dans la raquette mais Ryan Kriener lui répondait (22 points et 7 rebonds). Mené 63-72 à dix minutes de la fin du match, Louvain tentait le tout pour le tour et renversait complètement la vapeur (87-87) avant que Domien Loubry ne convertisse un lay-up à la dernière seconde pour offrir la victoire aux visiteurs (87-89). Au classement, Malines pointe à la 8e place avec un bilan de 4 victoires pour 6 défaites. Louvain reste avant-dernier avec 2 victoires pour 8 défaites.



Match à suspense mardi soir entre Louvain et Malines. Ce sont bien les visiteurs qui ont fait la course en tête pendant plus de 35 minutes. Dès le début du match, les Malinois faisaient preuve de réussite au périmètre à l'image de Domien Loubry (4x3 points) et Terry Deroover (5x3 points) pour prendre les commandes de la rencontre (20-24 et 42-47 à la pause). Côté louvaniste, c'est Jonas Delalieux (30 points) qui permettait aux locaux de rester dans le coup.