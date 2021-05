Fort de sa victoire au match aller, Ostende a imposé un rythme impressionnant en début de match pour rapidement mener 11-38 et 19-46 à la mi-temps grâce à un collectif bien huilé. Les champions en titre ont ensuite contrôlé au retour des vestiaires pour s'imposer (51-85) et décrocher leur ticket pour les demi-finales des playoffs.

Deux autres équipes ont réussi à décrocher leur qualification pour le prochain tour. Après trente minutes compliquées (23-18/37-36 et 60-62), les Montois ont fait la différence dans un dernier quart à sens unique (10-23) pour l'emporter (70-85).

En demi-finale, les Montois affronteront Anvers qui n'a pas éprouvé de difficultés pour l'emporter sur le parquet de Louvain. Rapidement aux commandes (31-41 à la pause), les joueurs de Christophe Beghin, le coach d'Anvers, ont appuyé sur l'accélérateur en deuxième mi-temps pour plier le match (62-92).

Enfin, le dernier match de la soirée à vu Limburg United s'imposer à domicile (39-44 et 86-81) face à Alost pour égaliser à une manche partout dans la série et s'offrir une belle dimanche après-midi à Alost. Le vainqueur de ce match affrontera Ostende en demi-finale.

Pour rappel, les demi-finales débuteront le 26 mai et les deux séries joueront en alternance jusqu'au 31 mai au plus tard. Les demi-finales se jouent au meilleur des trois manches (la première équipe qui remporte deux matchs est qualifiée pour la finale). La finale, quant à elle, se déroulera au meilleur des cinq matchs (la première équipe à remporter 3 rencontres sera sacrée championne de Belgique). Les matchs sont prévus les 3, 5 et 7 juin. Les manches supplémentaires sont programmées les 9 et 11 juin.