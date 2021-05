Le choc de cette journée entre Mons et Anvers a tenu toutes ses promesses. Pendant 40 minutes, les deux équipes se sont rendues coup pour coup (26-23 et 45-45 à la pause). Au retour des vestiaires, les visiteurs prenaient légèrement les commandes sous l'impulsion de Sterling Gibbs (20 points et 10 fautes provoquées) pour virer en tête à l'entame du dernier acte (62-65). Mons s'en remettait alors au talent d'Auston Barnes (25 points) pour renverser la vapeur dans un dernier quart remporté 24-15 et reprendre la tête du championnat. Suite à ce succès, les Renards sont assurés de terminer dans le top 2 au terme de la phase classique.

Les quatre autres rencontres programmées dans la soirée ont connu moins de suspense. Si Liège a bien résisté à Louvain, privé de Ryan Kriener, en première mi-temps (28-35), les Liégeois ont complètement craqué au retour des vestiaires face au duo Delalieux (31 points) et D'Espallier (25 points) pour finalement s'incliner lourdement (61-88).

Match à sens unique également entre Limburg United et Malines. Les Limbourgeois menaient déjà 56-38 à la mi-temps, grâce à Luke Knapke (22 points) et ont confirmé leur avance en deuxième mi-temps (94-77).

De son côté, Ostende a eu un peu de mal au premier quart-temps (11-19) face au Brussels avant de dérouler son basket pour renverser la vapeur et s'imposer facilement avec quatre joueurs à plus de dix points (78-58).

Le dernier match de la soirée mettait aux prises Alost et le Spirou de Charleroi. Une rencontre dominée par les Alostois qui avaient fait le break en première mi-temps (44-20) avant de voir les Carolos revenir sous la barre des dix unités (60-53) et d'à nouveau réagir dans le dernier quart pour plier la rencontre (86-63).

Au classement, Mons reprend la première place avec un bilan de 18 victoires pour 5 défaites, devant Ostende (18-4) et le duo Anvers-Alost (15-9). Suivent Limburg United (13-11), Louvain (11-12), Charleroi (9-15), Malines (9-14), Liège (5-18) et le Brussels (4-20).