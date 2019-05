Les deux joueurs belges ont déjà signé leur nouveau contrat.





Yoeri Schoepen (Anvers) et Ioann Iarochevitch (Malines), qui débutent aujourd'hui les playoffs avec leur équipe respective, changeront de club la saison prochaine. Les deux joueurs belges ont déjà signé leur nouveau contrat qui prendra donc effet cet été.

Yoeri Schoepen (25 ans et 2,01m) a signé un contrat de 3 ans en faveur du Spirou Charleroi. Titulaire chez les Giants, il devrait prendre numériquement la place d'Axel Hervelle qui évolue au poste 4 cette saison chez les Spirou. Il se confirme donc qu'Hervelle devrait reprendre le rôle de manager sportif à partir de la saison prochaine à Charleroi. Avec Yoeri Schoepen dans ses rangs, la formation carolo pourra compter sur un grand format belge très adroit au-delà de l'arc à 3 points (plus de 40% cette saison). Après Dorian Marchant l'année dernière, voilà donc un autre Belge à rejoindre le Spirou en provenance d'Anvers.





Quant à Ioann Iarochevitvh (30 ans et 2,07m), il effectuera un nouveau retour à Liège, où tout a commencé pour lui au niveau professionnel. Après deux années difficiles au Spirou et une campagne 2018-19 mitigée avec les Kangoeroes, l'intérieur belge aux origines russes souhaitait sans doute revenir au sein d'un cadre plus familier pour lui et plus propice à le mettre en valeur. Il devrait d'ailleurs regagner une place de titulaire au sein de l'effectif liégeois et peut-être même y terminer sa carrière pro.