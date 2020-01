Les Carolos sont mathématiquement éliminés de la Coupe d'Europe

Charleroi - Benfica (Por) 78-85 > stats du match

Il restait encore une infime chance pour le Spirou de rester en course pour la qualification pour le prochain tour de la FIBA Europe Cup avan le mach de ce mercredi face à Benfica. Et sur papier, étonnement, les Carolos partaient avec les faveurs des pronostics puisque l’équipe était au grand complet alors que les Portugais se déplaçaient sans Coleman et Gomez, auteurs de 18 et 16 points à l’aller. Mais visiblement, dans le camp carolo, le choix était fait : la Coupe d’Europe passe au second plan.

Sans doute à la vue de l’importante double confrontation vendredi et dimanche face à Alost en demi-finale de la Coupe de Belgique, Khalid Boukichou et Anthony Beane ont été préservés et sont restés 40 minutes sur le banc même s’ils semblaient aptes à jouer. C’est donc avec une équipe tournée autour de la jeunesse que les Carolos ont tenté de rivaliser avec les Portugais. Et ils l’ont plutôt bien fait puisque l’écart n’a jamais été très important. Finalement, le Spirou de Charleroi s’incline 78-85 et dit donc adieu à la Coupe d’Europe pour se concentrer à 100 % sur la Coupe de Belgique et le championnat. L’objectif de cette rencontre face à Benfica était sans conteste l’occasion de donner du temps de jeu (et de la confiance) aux joueurs qui en ont moins et de reposer quelques cadres qui ont été beaucoup sollicités depuis le début de la saison. J quatre défaites en autant de rencontres dans ce deuxième tour, Spirou Charleroi a dit au-revoir à la FIBA Europe Cup alors qu'il reste encore deux matchs à disputer.