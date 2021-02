Mons-Hainaut a hérité de Prometey comme adversaire en huitièmes de finale de la Fiba Europe Cup suite au tirage au sort effectué mercredi à Münich, en Allemagne. La formation ukrainienne occupe actuellement la sixième place dans son championnat domestique. Sur la scène européenne, Prometey avait terminé en tête de son groupe au tour précédent en venant successivement à bout de Kiev (Ukr), Rilski Sportist (Bul) et Kapfenberg (Aut). Au sein de son effectif, on retrouve notamment le puissant intérieur américain Mike Myers, passé par Ostende en 2017-18, et qui est un des leaders de l'équipe.

Les huitièmes de finale et les quarts de finale se dérouleront du 23 au 25 mars dans une bulle organisée, de préférence, par l'une des quatre équipes concernées. Ainsi le vainqueur du duel entre les Montois et les Ukrainiens jouera soit face aux Néerlandais de Den Bosch, coachés par Jean-Marc Jaumin, ou face aux Polonais de Arged Bm Slam Stal. La compétition se terminera par un Final Four au mois d'avril.