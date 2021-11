Mons 68

Sporting Portugal 75



Mons: 24 sur 52 (5x3); 15 lf sur 22; 31 rbs; 15 ass; 21 fp. Neri -2, Legrand (-), MINTOGO 0-9, MORTANT 0-4, Nichols 4-4, NZEKWESI 7-12, Marinelli 4-0, Penava 4-3, TYUS 11-2, Hodge -0, HENSON 2-0.

Sporting Portugal: 27 sur 60 (9x3); 12 lf sur 14; 34 rbs; 21 ass; 21 fp. WILLIAMS 0-6, Cardoso 0-2, Fofana -3, VENTURA 6-0, Monteiro 2-2, OMLID 3-9, Relvao -0, Martin 8-0, PATTON 11-10, DOWNS 8-5, Machado -0. Arbitres: MM. Velikov (Bul), Nazimek (Irl) et Van Slooten (PB). Quarts: 16-16/16-22/13-20/23-17 687524 sur 52 (5x3); 15 lf sur 22; 31 rbs; 15 ass; 21 fp.

C'est toujours sans Muhamed Pasalic et Justin Cage, blessés, mais avec la grande première du petit dernier, Paolo Marinelli, que les Montois abordaient cette rencontre cruciale en vue d'une éventuelle qualification pour le prochain tour de la FIBA Europe Cup. En cas de défaite face au Sporting Portugal ce mercredi soir, équipe qui les avait d'ailleurs battus de dix unités au match aller, c'en était fini de l'Europe pour les Renards, avant même la dernière rencontre face à Anvers.Et le début de match était plutôt brouillon. David Nichols sur le banc, les attaques montoises manquaient de liant alors que de (trop) nombreuses balles terminaient leur course dans le public. Pourtant, malgré six pertes de balles en dix minutes, les Renards tenaient le choc face au leader du groupe même si Joshua Patton (11 points en première mi-temps) faisait très mal (7-10 et 16-16 après 10 minutes).Visiblement débarrassé de ses pépins physiques, Marcus Tyus ajustait parfaitement la mire, bien installé dans son fauteuil dans le coin à droite, se délectant des passes décisives de ses meneurs qui attaquaient la peinture (30-27). Moment choisi par les (chauds) supporters portugais de casser le rythme de la rencontre. Et pas seulement le rythme puisque deux chaises ont tout de même aussi été cassées et le coach portugais a été obligé de prendre le micro pour demander à ses fans de se calmer. Une petite interruption qui a cassé le rythme des Renards. A la faveur d'un 0-11 dans les quatre dernières minutes du deuxième acte, les Lusitaniens viraient en tête à la pause (32-38).Malheureusement pour les Montois, les Portugais remontaient sur le parquet avec les mêmes intentions et le 4-19 planté à cheval entre la fin du deuxième quart et le début du troisième était fatal (34-46). L'écart flirtait même avec la vingtaine (40-58) avant qu'Emmanuel Nzekwesi ne ramène un semblant de suspense. L'intérieur néerlandais ramenait les siens à six longueurs (52-58)... avant d'être sifflé pour la cinquième fois du match à la 32e minute. Sans leur homme à tout faire, et surtout à marquer (19 points), les Montois n'avaient plus les armes pour répondre et voyaient les Portugais s'envoler vers une victoire facile (68-75) synonyme d'élimination pour les Borains.Le dernier match prévu mercredi prochain face à... Anvers comptera donc pour du beurre. Du moins dans les chiffres côté montois alors que les Anversois seront dans l'obligation de s'imposer pour décrocher leur ticket pour le deuxième tour de la FIBA Europe Cup. Les Renards leur feront-ils un cadeau? Rien n'est moins sûr...