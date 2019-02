Ce mercredi soir, le BC Ostende a manqué de justesse sa qualification pour le second tour de Champions League en s'inclinant face à Strasbourg. Mais leur position leur a tout de même permis d'être repêchés en Fiba Europe Cup et d'être directement qualifiés pour les huitièmes de finale.

Le tirage au sort a été effectué ce jeudi matin. Les Ostendais devront se frotter à Donar Groningen pour une place en quart de finale. Les Néerlandais se sont qualifiés in extremis pour cette phase à élimination directe. Au premier tour, ils avaient aussi éliminé le Spirou Charleroi en les battant lors du dernier match de la poule.

Parallèlement, ces huitièmes de finale verront deux anciens Ostendais s'affronter. D'un côté, Jean Salumu et Varese, de l'autre Khalid Boukichou et Pristina. Le club italien et le club kosovar se battront pour une place en quart de finale qui les amènerait... vers Ostende ou Groningen. Le tableau du tirage au sort a été ainsi fait. Inutile de préciser que Salumu et Boukichou auront tous les deux à coeur de retrouver le club avec lequel ils ont tout gagné.

Ces huitièmes de finale se dérouleront les 6 et 13 mars.

© DR