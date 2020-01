Le Spirou y a (presque) cru jusqu’au bout mais finalement, les Carolos enregistrent leur troisième revers, en autant de rencontres, dans ce deuxième tour de la FIBA Europe Cup. Autant le dire : à moins d’un véritable miracle, les Sambriens ne verront pas les quarts de finale de la compétition.

Toujours privés de Boukichou et Schoepen, les Carolos débutaient pourtant parfaitement la rencontre grâce à une très bonne circulation de balle. Il faut dire que l’arrivée de "Speedy" Smith à la distribution a changé pas mal de choses et le meneur américain était d’ailleurs dans tous les bons coups en première mi-temps (12 points, 7 rebonds et 5 passes pour lui à la pause). Mais au marquoir, le Spirou ne décollait pas, la faute à une défense agressive des Allemands, qui appliquaient un pressing tout-terrain (26-21 et 40-40). Une grosse défense qui n’était pas toujours sanctionnée par le corps arbitral, les Allemands étant seulement sifflés à deux reprises… en 15 minutes !

Malheureusement pour les joueurs de Sam Rotsaert, le retour des vestiaires fut plus compliqué. Les Carolos oubliaient leur collectif pendant 10 minutes et Woodard ne s’en privait pas pour faire grimper l’écart au-dessus de la barre des dix points (53-68 à la 28e). Dos au mur, le Spirou tentait le tout pour le tout avec une grosse défense. Un pari qui a bien failli payer. Les paniers faciles s’enchaînaient et les Sambriens recollaient à 78-80 à l’entame du money-time. Trop tard cependant pour revendiquer la victoire (90-97). Les quarts de finale s’éloignent pour les Sambriens.