Pour passer en quarts de finale, Ostende devait s'imposer de 6 points face à Cluj mais le BCO, toujours privé de Pierre-Antoine Gillet (tendon d'Achille) est entré dans son match 10 minutes trop tard. Pris à la gorge par une équipe roumaine en réussite totale dans le premier quart (7/8 à 3 points) remporté 12-31, le champion de Belgique voyait déjà ses chances de qualification pour les quarts de finale fortement réduites. Seule une incroyable remontada pouvait sauver les Ostendais et celle-ci a pris forme puisque l’équipe belge est parvenue à ramener l’écart à 3 points à un peu plus de 3 minutes du terme. Mikael Jantunen (20 points et 6 rebonds) était le joueur le plus en vue côté ostendais. Mais l’effort est malheureusement resté vain et la campagne européenne du BCO a donc pris fin.

Ostende termine à la 3e de son groupe avec un bilan d'une victoire pour trois défaites. Une poule remportée par Cluj (3-1) suivi des Espagnols de Malaga (2-2).

OSTENDE 74-85 CLUJ (ROU)

Ostende : 27/58 (7x3) ; 13/21 lfs ; 37 rbs ; 17 ass ; 24 ftes.

CONGER 5, RANDOLPH 12, BOOTH 9, DJORDJEVIC 8, BRIMAH 4, Buysschaert 3, Jantunen 20, v.d. Vuurst 5, Bratanovic 0, Troisfontaines 8, Buysse -, Pintelon -.

Cluj : 29/58 (8x3) ; 19/26 lfs ; 27 rbs ; 19 ass ; 21 ftes.

BROWN 6, BIRCEVIC 13, RICHARD 17, GUZMAN 11, STIPANOVIC 16, Hogue 12, Stewart 8, Kuti 2, Grasu 0, Pasca -, Colceag -.

Arbitres : Y. Rosso (France), T. Jasevicius (Lit), L. Baldini (Ita).

Les quarts : 12-31, 22-19, 25-17, 15-18.