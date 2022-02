Fin de l'aventure espagnole au Betis Séville pour Vrenz Bleijenbergh Basket Jérôme Brys Le club espagnol et le jeune international belge ont mis un terme à leur collaboration. © DR

On peut dire que cette toute première expérience à l'étranger ne se sera pas déroulée comme un conte de fées pour Vrenz Bleijenbergh. Si la déception était de rigueur l'été dernier après avoir loupé son rêve de NBA (en n'étant pas drafté lors de la dernière sélection), l'international belge âgé de 21 ans avait décidé de tenter l'aventure en Espagne, du côté du Betis Séville. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour lui qui tournait à 3.6 points, 2.1 rebonds et 1.1 passe de moyenne par match en 14 minutes.



Dans une équipe que ne tournait pas et qui est dernière de Liga ACB, l'ancien anversois a été en difficulté. S'il a sorti quelques matchs intéressants comme face à Malaga (10 points), tout était compliqué et le club a décidé d'opérer à quelques changements. Dans un premier temps, c'est l'entraîneur qui a pris la porte et le nouveau coach ne comptait visiblement pas sur Vrenz Bleijenbergh. Ensuite, les Espagnols se sont offerts de nouveaux joueurs (étrangers) ce qui a doucement mais surement poussé le Belgian Lions vers la porte de sortie. Et c'est ce lundi qu'il l'a officiellement prise. "Le club tient à le remercier pour son travail et son dévouement au cours de ces mois au sein de l'entité et lui souhaite bonne chance dans son avenir professionnel", précisent les Espagnols sur leur site internet.



Une première aventure à l'étranger très compliquée donc pour Vrenz Bleijenbergh qui va à présent se mettre en route à la recherche d'un nouveau défi. Si la G-League (l'antichambre de la NBA) fait partie des pistes envisagées, le jeune international garde certainement toutes les options ouvertes pour la suite de sa carrière. Une mauvaise expérience qui l'aura certainement rendu plus fort mentalement et prêt à affronter les nouveaux obstacles qui vont se dresser devant lui, avec, toujours dans un coin de sa tête, ce rêve d'intégrer, un jour, la NBA.