Basket J.Br.

Pendant des années, Pascal Angillis a été actif au sein du Spirou de Charleroi, endossant différents rôles dont celui d'assistant-coach et de coach principal notamment lors de cet exercice 2019-2020. Mais en octobre dernier, sa famille était touchée par la maladie. Son fils, Sidy, était diagnostiqué avec une tumeur et pour être proche de lui durant toute sa convalescence, Pascal Angillis avait décidé, en accord avec son club, de prendre un peu de recul. Pour le remplacer sur le banc carolo, son assistant de l'époque, Sam Rotsaert. Ce dernier a d'ailleurs obtenu d'excellents résultats avec le groupe, le menant jusqu'en finale de la coupe de Belgique.



Mais voilà, on ne devrait plus revoir Pascal Angillis sur le banc du Spirou. Le club vient en effet d'annoncer la fin de leur collaboration, d'un commun accord. "Actif depuis de nombreuses années au Spirou, Pascal a su manier différentes casquettes avec un seul objectif en tête : faire grandir le club. Une mission réussie avec brio avec toujours la même devise "We Over Me" (devise lancée par Pascal), explique le club sur son site Internet. Nous tenons à remercier chaleureusement Pascal pour l’ensemble de son travail. Nous avons énormément apprécié son professionnalisme et sa chaleur humaine. Un véritable gentleman qui a su se mettre dans des positions périlleuses pour le bien du club."



D'après le Spirou, "Pascal tient aussi à remercier les supporters, les joueurs, entraîneurs et le staff avec qui il a eu la chance de collaborer. Il remercie aussi la flexibilité de la direction lorsqu’il a dû partir au chevet de son fils Sidy. Nous lui envoyons une nouvelle fois toutes nos forces dans ce combat."



Une annonce officielle qui était un peu attendue, tant les résultats obtenus dernièrement par Sam Rotsaert semblent avoir séduit le club mais aussi ses supporters. Est-ce que cela signifie qu'il sera prolongé la saison prochaine? Cela semble en prendre le chemin même si on sait que les Carolos sont toujours à l'affut d'un gros poisson. Un gros poisson qui pourrait aussi se nommer... Dario Gjergja.