Fin de la présaison en NBA: Les trois enseignements à en tirer! Basket Jérôme Brys © DR

Cette fois ça y est: la NBA est (déjà) de retour. Qui pour succéder aux Lakers? La lutte devrait être serrée cette année tant les forces en présence sont nombreuses. Mais avant de tirer des plans sur la comète, on tire un petit bilan de cette présaison, même si on sait très bien que ces indicateurs ne sont pas définitifs.





Les blessés sont de retour en forme



La saison dernière a été marquée par l'absence de nombreuses stars, touchées par de grosses blessures. Et après un an passé sur la touche, elles sont de retour et respirent déjà la grande forme. Si malheureusement, on ne reverra pas Klay Thompson, son comparse des Splash Brothers aux Warriors, Steph Curry, est, quant à lui, bien de retour. Et ce qu'il a laissé entrevoir lors de ses quelques minutes sur le parquet est très prometteur. Face aux Kings notamment, "Baby Face" a compilé 29 points (dont 6x3). Toujours aussi impressionnant au périmètre, on avait oublié à quel point il était fort.