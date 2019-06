Toronto Raptors n'a plus besoin que d'une victoire pour remporter le premier titre NBA de son histoire après un deuxième succès consécutif sur le parquet de Golden State (105-92), vendredi qui permet à la franchise canadienne de mener désormais 3 à 1 dans cette série.

Pour la première fois depuis 2014 qu'ils font la loi sur la NBA, les Warriors ont ainsi chuté deux fois de suite à l'Oracle Arena en play-offs. Les doubles champions en titre, qui participent à leur cinquième finale de suite et qui visent un quatrième titre depuis 2015, ont concédé un troisième revers en quatre matches face aux Raptors, dans une ambiance de fin de règne. Ils n'ont maintenant plus le droit à l'erreur, mais le prochain match qui peut offrir le titre à Toronto a lieu lundi dans la salle des Raptors.

Les Warriors, toujours privés de Kevin Durant, leur meilleur marqueur blessé depuis tout juste un mois, ont pourtant récupéré Klay Thompson, forfait pour le match N.3 perdu mercredi à l'Oracle Arena (123-109), et Kevon Looney qui ne devait plus jouer cette saison à cause d'une blessure à la cage thoracique.

Looney et Thompson, de retour pour ce match N.4, ont donné des raisons d'espérer à leurs supporteurs en première période, en ralentissant les attaques de Toronto. Surtout Thompson qui a marqué 28 points, mais l'arrière est le seul à avoir surnagé dans le naufrage de son équipe. Deux jours après avoir marqué 47 points, son coéquipier Stephen Curry a ainsi été "limité" à 27 points.

Les Californiens menaient de onze points en fin de première période, avant que Kawhi Leonard ne ramène Toronto à six longueurs avec deux paniers consécutifs (23-17).

Les Raptors, au bord de la rupture, ont fait le dos rond en début de 2e période et ont réussi à limiter la casse grâce notamment à l'inefficacité à trois points des Warriors (2 sur 13, 15,4% à la pause).

C'est la franchise canadienne qui a mieux fini la 2e période grâce notamment à Serge Ibaka et qui a regagné les vestiaires avec l'ascendant, même si elle accusait encore quatre points de retard (46-42).

Toronto qui dispute la première finale de son histoire, a continué sur sa lancée en début de 3e période. Les Raptors sont passés, après deux minutes de jeu, en tête pour la première fois (50-49) grâce à leur pivot espagnol Marc Gasol.

Golden State qui fait souvent la différence en 3e période, n'a cette fois pas réussi à prendre le large et c'est au contraire Toronto qui a assommé les Warriors avec Ibaka (20 pts, deux contres) et Leonard, auteur de 15 points durant cette seule période, pour un total de 36.

Sonnés, Curry et ses coéquipiers ont perdu pied et ont compté jusqu'à 16 points de retard. Ils ont certes stoppé l'hémorragie, mais n'ont plus réussi à inquiéter des Raptors souverains.

La tâche de Golden State s'annonce compliquée. Une seule équipe a remporté une finale après avoir été mené 3-1: il s'agit de Cleveland, vainqueur du titre en 2016 (4-3), contre... les Warriors.