Fred Wilmot, l’homme de l’ombre de la formation du Spirou Charleroi Basket Jérôme Brys © BELGA

Si les jeunes performent au Spirou, le mérite en revient grandement à l’assistant coach.



Avec une moyenne d’âge qui flirte autour de la vingtaine, le Spirou de Charleroi n’avait jamais aligné une équipe aussi jeune. Un pari risqué mais qui prend forme sous la houlette du coach Rotsaert. Mais comme il aime le préciser, la réussite carolo, elle, n’est pas uniquement à mettre à son crédit. Derrière lui, on retrouve plusieurs hommes de l’ombre, dont un certain Fred Wilmot, passé maître dans la formation. "J’aime ce rôle car on peut encore façonner les jeunes, les mettre sur la bonne voie et, surtout, faire en sorte qu’ils soient capables d’avoir de l’autocritique, condition indispensable pour faire carrière", explique l’assistant coach.



(...)