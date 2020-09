Le Grec a décroché un deuxième titre de MVP de la saison consécutif mais cours toujours derrière sa première finale...

Le duel entre LeBron James et Giannis Antetokounmpo pour le titre de meilleur joueur (MVP) de la saison régulière était très attendu mais au décompte final, il n'y a pas eu photo. Le Grec des Milwaukee Bucks a été choisi à 85 reprises à la première place des votes (et 16 fois 2e). Quant au King, seulement 16 votants l'ont mis premier (84 l'ont mis 2e et une personne 3e). Un résultat qui a un peu énervé LeBron James qui ne s'est pas privé pour le faire savoir après la victoire des Lakers en finale de conférence face aux Nuggets. "Ça m'énerve, lance-t-il après avoir appris qu'il n'a été choisi que 16 fois en première place. C'est ce qui m'a énervé plus que tout. Je ne dis pas que le gagnant ne mérite pas son trophée mais cela m'énerve. J'ai fini beaucoup de fois deuxième de ma carrière, soit d'un championnat, et maintenant quatre fois en tant que MVP. Vous savez, comme je l'ai dit, je ne suis jamais venu dans cette ligue pour être MVP ou pour être un champion. J'ai toujours voulu aller de mieux en mieux chaque jour, et ces choses prendront forme d'elles-mêmes. Mais certaines choses sont hors de ma main et je ne peux pas les contrôler."



(...)