Zeus, Héra, Poséidon, Athéna, Arès, Déméter, Apollon, Artémis, Héphaïstos, Aphrodite, Hermès et Dionysos, voilà le nom des douze dieux grecs. Mais bientôt, un 13e pourrait faire son entrée au Parthénon : Giannis. Ses particularités : résiste à tous les chocs, porte ses coéquipiers sur son dos et s’inscrit dans l’histoire.

Un physique à toute épreuve

Il n’y a même pas deux semaines, l’inquiétude était grande autour de la participation, ou non, de Giannis Antetokounmpo aux Finals. Et pour cause : dans le Game 4 de la finale de Conférence à l’Est, le Greek Freak quittait prématurément ses coéquipiers sur une vilaine blessure, une hyperextension des ligaments du genou. Certains spécialistes ont même craint pour la suite de sa saison (voire de sa carrière) si les ligaments croisés étaient touchés. Mais Giannis n’est pas humain. Non, après quelques heures (jours) de repos, l’étalon grec était déjà sur pied, prêt à en découdre.