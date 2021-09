À deux jours de son départ pour Trévise, où Mons-Hainaut jouera sa qualification pour la Champions League, le club borain doit faire face à plusieurs problèmes.

Le premier est lié à David Nichols. Le meneur US, débarqué à la mons.arena pour succéder à Jabril Durham, est touché au genou après un contact avec Justin Cage lors du match au Portel. Le premier diagnostic faisait état d’une entorse au genou ainsi qu’une déchirure du ligament latéral externe. Ce qui pourrait éloigner le joueur de 25 ans des terrains pendant environ six semaines. Une résonance magnétique, effectuée ce jeudi, devrait confirmer ou infirmer le diagnostic. Un pigiste médical (actif au sein de l’Union européenne) devrait débarquer ce vendredi. Histoire de régler la paperasse administrative avant la Champions League (Mons joue lundi contre Leiden). Autre souci, Muhamed Pasalic, censé pouvoir dépanner à la distribution, est lui aussi blessé (cheville). Sa blessure est problématique...

Le second est lié à Michael Gilmore. L’intérieur belgo-américain avait souhaité (déjà !) mettre un terme à son aventure dans le Borinage. Il ne fait officiellement plus partie de l’effectif montois. Actif à Ostende, la saison passée, Gilmore ne se sentait guère en totale harmonie à BMH. Il espérait davantage de temps de jeu. Son comportement n’était pas non plus le plus professionnel. Le remplacer n’est pas la priorité, à l’heure actuelle.