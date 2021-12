Stephen Curry est bien parti pour décrocher son troisième titre MVP. Le marqueur des Warriors s'est régalé face au Magic (31 pts, 8 passes), avec un 7/12 à longue distance - dont un au buzzer de la ligne médiane - le rapprochant désormais à 15 unités du record historique de tirs à trois points réussis détenu par Ray Allen (2.973), qui pourrait être effacé d'ici la fin de semaine.

Sans sourciller donc, avec Andrew Wiggins plus adroit encore que Curry dans cet exercice (8/10, 28 pts), les Warriors ont atteint le cap des 20 victoires (4 défaites), tout comme les Suns.

Phoenix, privé de Devin Booker (ischio-jambiers), a eu du mal. Il s'est appuyé sur Chris Paul pour venir à bout des Spurs. Le meneur vétéran a inscrit 10 de ses 21 points (10 passes) dans le dernier quart-temps et réussi un contre crucial à 1:25 du terme sur Dejounte Murray (17 pts, 14 passes).

A l'Est, les Bulls ont conforté leur deuxième position en battant (109-97) des Nuggets (8e à l'Ouest) encore inconstants, hormis Nikola Jokic en mode triple-double (17 pts, 15 passes, 12 rebs).

Même privé de DeMar DeRozan (protocole Covid-19), Chicago a les moyens de battre les meilleurs. Lundi, le trio Zach LaVine (32 pts, 8 passes), Lonzo Ball et Nikola Vucevic, 20 points et 10 rebonds a été souverain. Avec ce 4e succès d'affilée, la franchise de l'Illinois talonne Brooklyn et devance Milwaukee tombeur de Cleveland (112-104). Les champions en titre ont pu compter sur Giannis Antetokounmpo. Le Grec a fait les choses proprement le jour de son 27e anniversaire, avec 27 points en 27 minutes (12 rebs), soutenu par ses deux lieutenants, Khris Middleton (21 pts, 8 passes) et Jrue Holiday (20 pts, 8 passes).

Au 4e rang demeure Miami, malgré son revers (90-105) à domicile contre Memphis, qui consolide sa 4e place à l'Ouest devant les Clippers vainqueurs à Portland (90-102). Les Grizzlies, nullement affectés par l'absence depuis cinq matchs (tous remportés) de Ja Morant (genou), ont brillé collectivement, avec cinq titulaires entre 14 et 21 unités chacun. Coup d'autant plus dur pour le Heat, Jimmy Butler (10 pts) à peine remis d'une contusion au coccyx, s'est aggravé sa blessure après une lourde chute.

A Indiana, Bradley Beal, moins saignant offensivement cette saison, s'est réveillé (34 pts à 12/19), mais, légèrement touché à une épaule, il n'a pu empêcher la troisième défaite consécutive de Washington (116-110) face à des Pacers (13e) guidés par le Lituanien Domantas Sabonis (30 pts, 10 rebs, 6 passes).

Les Wizards restent 5e, car Charlotte (8e) a cédé (124-127) sur son parquet face à Philadelphie, porté par un immense Joel Embiid (43 pts, à 15/20, 15 rebs, 7 passes), qui a livré un duel savoureux avec Kelly Oubre Jr (35 pts). Le Camerounais a inscrit six des huit points des Sixers (7e) dans la prolongation, avant de donner la passe décisive à Tobias Harris (21 pts, 11 rebs).

A la 10e place pointe Atlanta vainqueur à Minnesota (110-121). Trae Young (29 pts, 11 passes, 7 rebs) a montré la voie et le Français Timothé Luwawu-Cabarrot, encore titulaire et excellent (23 pts, 7/14 derrière l'arc), l'a suivie tout comme le revenant italien Danilo Gallinari (20 pts à du 7/10 au tir) et le Suisse Clint Capela (16 rebonds dont 5 offensifs, 4 assists).