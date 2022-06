Vainqueur en finale face à Boston, Golden State a repris place sur le trône NBA quatre ans après son dernier titre.

Le cœur d’un champion ne meurt jamais ! Quatre ans après leur dernier titre, les Golden State Warriors ont remis les mains sur le trophée Larry O’Brien en s’imposant sur le terrain de Boston (90-103) lors de la sixième manche des finales NBA pour remporter la série 4-2.

Un bel accomplissement dans la mesure où la franchise de San Francisco ne partait pas avec les faveurs des pronostics en début de saison après une campagne 2020-2021 compliquée qui s’était achevée prématurément par une non-qualification pour les playoffs.

Alors que certains suiveurs avaient même envisagé une fin de cycle du côté de la Bay, les Dubs ont répondu de la plus belle des manières sur le terrain en décrochant un quatrième titre en six finales jouées depuis 2015. Quels ont été les principaux hommes forts de ce sacre ravivant la dynastie des Warriors ? On en a répertorié quatre.

(...)