Amaury, vous activez votre clause de départ et vous quittez Liège pour Denain (ProB). Comment ce transfert s’est réalisé ?



" J’ai décidé d’activer la clause de départ tout simplement parce que le pivot que je vais remplacer s’est blessé il y a quelques jours et le club en question était désireux de signer un poste 5. Ils étaient intéressés par mon profil. On avait par ailleurs joué un match amical contre cette équipe il y a quelques mois. Une rencontre au cours de laquelle j’avais bien joué. J’imagine que ça a bien aidé."