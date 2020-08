Les Blazers ont été une nouvelle fois emmenés par un Damian Lillard de gala. Après ses 51 points inscrits face à Philadelphie deux jours plus tôt, Lillard a cette fois planté 61 points, égalant son record en carrière. Du côté de Dallas, Kristaps Porzingis (36 points et 6 rebonds) et Luka Doncic (25 points, 10 assists et 8 rebonds) ont répondu présent mais n'ont pas pu arrêter Lillard.

Pour s'emparer de la huitième place, Portland profite de la défaite des Memphis Grizzlies face aux Boston Celtics (122-107). Memphis, neuvième, sent le souffle des Phoenix Suns dans sa nuque pour jouer le 'play-in', le match de barrage pour la huitième place qui offre la dernière place en playoffs.

Les Suns ont décroché une septième victoire en autant de rencontres en battant Philadelphie (117-130) grâce aux 35 points de Devin Booker. Les San Antonio Spurs sont également encore en course pour jouer le 'play-in' après leur victoire 123-105 dans le derby texan face aux Houston Rockets.

Dans les autres matches de la nuit, les Brooklyn Nets ont pris le dessus sur les Orlando Magic (108-96). Les Sacramento Kings ont battu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans (112-106) et les Milwaukee Bucks ont déroulé face aux Washington Wizards (126-113).