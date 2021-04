G. Co.

G. Co.

G. Co.

Alors qu'ils devaient se rendre à Memphis pour le prochain match de NBA face aux Grizzlies, le voyage ne s'est pas déroulé comme prévu pour le staff et les joueurs des Utah Jazz le week-end dernier. Quelques minutes après le décollage, leur avion a dû faire demi-tour après avoir heurté un groupe d'oiseau en plein vol. L'impact avec les oiseaux aurait provoqué un incendie sur au moins l'un des moteurs selon le site de l'équipe de NBA.

Les pilotes ont pu faire atterrir le Boeing 757 sans problème mais "les joueurs ont clairement été secoués par l'incident", pouvait-on lire dans le communiqué de l'équipe.

Quelques heures plus tard, les joueurs ont finalement pu décoller à bord d'un autre appareil. Mike Conley et Jordan Clarkson, deux joueurs des Utah Jazz sont revenus sur l'incident après l'impressionante victoire face aux Grizzlies (111-107) : "Pendant 10 ou 15 minutes, nous nous sommes tous demandé si nous allions survivre et être ici aujourd'hui", a déclaré Conley, "C'est pour dire à quel point c'était grave pour nous. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je sais que les gars essayaient d'envoyer des SMS à leur famille juste au cas où..."

"C'était comme dans un film, je veux dire, c'était vraiment une situation folle", a de son côté réagi Clarkson.