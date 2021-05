Gyorgy Goloman quitte le Spirou de Charleroi Basket Jérôme Brys Le contrat du pivot hongrois, blessé depuis plusieurs semaines, n'a pas été prolongé par les Carolos. © BELGA

Arrivé en début de saison, Gyorgy Goloman ne fera finalement pas de vieux os au Dôme. En effet, le pivot hongrois de 2m11, blessé à la voûte plantaire depuis plusieurs semaines, ne sera plus Carolo la saison prochaine. "Le Spirou et le joueur Hongrois ne prolongeront pas l’aventure pour une nouvelle saison. Le club tient à remercier Gigi qui a fait preuve d’exemplarité tout au long de la saison malgré sa blessure et la situation sanitaire", expliquent les dirigeants sambriens sur leur site Internet.



Récemment, Axel Hervelle, le manager general carolo, avait fait l'éloge du pivot qui avait affiché une mentalité exemplaire en souhaitant rester dans le groupe jusqu'au bout de la saison malgré sa blessure.



Un départ attendu finalement mais qui confirme de plus en plus que les Carolos vont complètement revoir leur secteur intérieur afin d'être plus compétitif la saison prochaine. On ajoutera tout de même qu'au rayon bonne nouvelle, comme nous l'avions annoncé et malgré des nombreuses sollicitations (ostendaises notamment), Alex Libert a bien confirmé qu'il continuait l'aventure au Spirou.