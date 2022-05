L'ailière flandrienne, qui poursuit sa carrière en club, s'est dit très "fière" d'avoir porté le maillot de la Belgique, mais elle estime "qu'il est temps de dire au revoir". Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Hanne Mestdagh s'adresse aux Belgian Cats dans une lettre ouverte. "Quelle fantastique parcours nous avons eu, très loin de ce que j'aurais pu imaginer. Je n'ai jamais connu un autre si grand honneur que de porter ton maillot J'ai toujours donné 100% de moi-même pour mes équipières, mes coaches et les supporters Aucun sacrifice ne fut trop grand ni aucun effort ne fut trop petit J'ai toujours adoré me battre pour vous et je très heureuse de ce que nous avons accompli", a narré Hanne Mestdagh. "J'espère vous avoir rendu fiers parce que vous avez donné à une petite fille le rêve de pouvoir jouer au plus haut niveau. Ce n'est pas facile, mais il est temps de dire au revoir et je pars sans regrets parce que j'ai donné tout ce que j'avais."

Hanne Mestdagh va poursuivre sa carrière en club. Elle avait évolué à Las Palmas aux Canaries la saison dernière, puis a effectué une pige médicale à Lublin en Pologne avant de terminer l'exercice en Allemagne à Saarlouis. La désormais ex-internationale est intéressée par une nouvelle aventure à l'étranger, mais n'exclut pas un retour en Belgique.